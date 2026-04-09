Representantes do IPREM de Santo Antônio de Posse participam de congresso estadual de previdência

Evento promovido pela APEPREM reúne especialistas e gestores para debater desafios e avanços do setor

Conselheiros, integrantes do comitê de investimentos e assistente administrativo previdenciário do Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse participam, entre os dias 8 e 10 de abril, do 22º Congresso Estadual de Previdência, realizado em Campos do Jordão.

O evento é promovido pela Associação Paulista de Entidades de Previdência do Estado e dos Municípios, que celebra 30 anos de atuação em defesa da previdência pública e no apoio à gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social.

Ao longo dessas três décadas, a entidade tem contribuído para o fortalecimento da sustentabilidade e da transparência na gestão previdenciária, consolidando-se como referência no setor.

A programação desta edição foi ampliada e está alinhada aos desafios atuais da previdência pública. O congresso reúne especialistas, autoridades e representantes de diversas áreas, promovendo palestras, debates e troca de experiências voltadas ao aprimoramento do sistema no Brasil.

Além do caráter técnico, o encontro também representa um momento de reflexão sobre os avanços e perspectivas do setor, reforçando a importância da qualificação contínua dos profissionais envolvidos na gestão previdenciária.

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