Mogi Mirim sediará 4º Torneio Regional de Natação no dia 29 de março

Mogi Mirim será, mais uma vez, palco do Torneio Regional de Natação, realizado pela Federação Aquática Paulista (FAP).

A 4ª edição do evento acontecerá no próximo dia 29 de março, a partir das 7h30, no Clube Mogiano. As provas serão realizadas o dia todo.

Cerca de 400 atletas deverão participar das disputas das categorias Petiz 1 (nascidos em 2014) a Sênior (nascidos de 2005 em diante) e de clubes que fazem parte da 2ª Região da FAP.

A Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel), auxilia na organização do evento em conjunto com o Clube Mogiano e a Academia Free Play Sports, além de contar com apoio das secretarias de Cultura e Turismo e Saúde.

Dezenas de mogimirianos estarão nas disputas. Em outros torneios, o Município têm conquistado uma média de 40 medalhas. A expectativa é que os atletas que representam a equipe SEJEL/FreePlay/Clube Mogiano repitam o histórico positivo.

“Mogi Mirim tem atletas que se destacam na natação e, apoiar o campeonato regional, por meio da Sejel, com certeza, incentiva crianças e adolescentes a continuarem praticando o esporte”, disse o secretário da Sejel, Geraldo Bertanha, o Gebê.

O Torneio Regional foi realizado em Mogi Mirim pela primeira vez em 2019. A atração foi retomada em 2022, sendo um grande sucesso de público e organização. A piscina do Clube Mogiano é homologada pela CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos) e considerada uma das melhores do Estado.