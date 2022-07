MOGI RECEBE AJR VOLEIBOL/CEBASP PELA COPA REGIONAL

O time adulto masculino da Secretaria de Esporte da Prefeitura de Mogi Mirim volta a jogar pela 30ª Copa Regional de Voleibol neste final de semana. O jogo será no domingo (3), mais uma vez em Mogi Mirim.

A partir das 10h os mogimirianos recebem a AJR Voleibol/Cebasp em partida agendada para o Ginásio Wilson Fernandes de Barros, o Tucurão. A entrada é gratuita e a população está convidada a prestigiar o time local, campeão do torneio em 2016 e 2019.

No sábado (18), o time adulto masculino recebeu Santa Bárbara d’Oeste pelo campeonato organizado pela Liga Regional de Voleibol (LRV) e perdeu por 3 sets a 2. Após cair por 25 x 16 no primeiro set, venceu os barbarenses por 25 a 19 no segundo. Depois, fez 2 set a 1 com um 25 a 13, mas perdeu por 25 x 9 no segundo set e, no tie-break, Santa Bárbara fez 15 x 13.

Mogi Mirim ocupa a terceira posição entre as seis participantes, com quatro pontos, atrás da AABB Limeira e de Santa Bárbara. AJR Voleibol/Cebasp, Time Jundiaí e Hortolândia completam a lista.