Mogi se prepara para a 10ª edição do FESTIMM

Está confirmado! O Festival de Inverno de Mogi Mirim (FESTIMM) que já está em sua 10ª edição, vai acontecer entre 24 e 27 de agosto.

O Festival já se consagrou como um dos mais importantes eventos culturais da região de Mogi Mirim, contribuindo com o desenvolvimento da cultura e dos negócios em turismo na cidade.

No entanto, a edição do FESTIMM 2021 é especial, já que trata-se de uma comemoração dos 10 anos do Festival. Toda a programação será transmitida on-line através do canal do YouTube da Banda Lyra (https://www.youtube.com/user/lyramoji), sempre às 20h. O cronograma, ainda em construção, será organizado pela Lyra, que tem apoio da Prefeitura através de convênio com a Secretaria de Cultura e Turismo.

Este formato 100% on-line será um grande desafio para os organizadores, mas também uma oportunidade de alcançar um público mais abrangente, podendo levar o FESTIMM para o mundo todo.

Segundo o Maestro Carlos Lima, estão sendo preparados conteúdos inéditos, com uma programação diversificada e muito criativa, que promete surpreender. “Será um FESTIMM diferente de todos, e mesmo diante do distanciamento social, nosso Festival de Inverno está sendo feito para aproximar e emocionar”, ressaltou o Maestro.

Dentre as atrações do FESTIMM 2021 destaca-se a Série Cartão Postal, um projeto onde a música se une aos locais de grande apelo cultural e histórico de Mogi Mirim, passando por capelas rurais e alguns locais escolhidos a dedo pelos organizadores do Festival. “Serão momentos de grande emoção e contemplação”, comentou Carlos Lima.

Outro destaque é o Lyra in the Sky, um projeto que leva o FESTIMM para as alturas, literalmente! As gravações serão realizadas na cobertura de um edifício, garantindo versatilidade musical e imagens belíssimas, de tirar o fôlego.

Outros conteúdos que mostram todos os programas da Lyra Mojimiriana estão sendo preparados para o FESTIMM 2021, com a participação das crianças da Musicalização, do Coral Municipal, da Banda Lyra e Orquestra Sinfônica da Lyra, Orquestra de Violões e do Trio Carlos Lima.

A programação completa de cada dia do 10º FESTIMM será divulgada em breve.

Histórico

Nas oito primeiras edições, o FESTIMM recebeu grandes nomes da Música Popular Brasileira como: Toquinho, Zeca Baleiro, Zizi Possi, Guilherme Arantes, Renato Teixeira, além de solistas clássicos e artistas internacionais, como Charlotte Ruby (França), Felice e Cortes Young (Alemanha), Gunter Wurel (Alemanha) e Samuel Sené (França).

Em virtude da pandemia de Covid-19, na 9ª edição, que ocorreu no ano passado, o formato mudou, passando a ser transmitido de forma remota.

Sobre a camiseta do FESTIMM

A camiseta do FESTIMM 2021 é linda e tem uma função muito especial: é ela que ajudará a Lyra a arcar com os custos desta edição. Comprar a camiseta é o mesmo que adquirir um convite para apreciar toda a programação do Festival de Inverno.

Para efetuar sua compra é super simples. Basta fazer um pix (chave 58.380.940/0001-33) e passar o comprovante para o WhatsApp da Lyra, 19 3862 0967, efetuando a encomenda. Se preferir, é possível realizar a compra diretamente na secretaria da Lyra.