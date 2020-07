Moinho Povos Unidos completa 12 anos de história

Inaugurado no dia 12 de julho de 2008, o Moinho Povos Unidos completou 12 anos de sua história em Holambra. Considerado uma das mais surpreendentes atrações turísticas do estado de São Paulo, o moinho Povos Unidos é uma cópia fiel dos famosos e tradicionais moinhos holandeses.

Projetado pelo holandês Jan Heijdra, um dos poucos especialistas na construção de moinhos, o Povos Unidos tem um deck de onde se pode ver belas paisagens da estância turística.

Acima do deck estão as pás do moinho holambrense, com 12 metros cada e envergadura de 24 metros de ponta a ponta. Sua tração motora gera 60 cavalos de força, o suficiente para movimentar duas pedras de basalto de lava com o peso de uma tonelada cada.

Devido as restrições impostas pelo novo coronavírus o Moinho Povos Unidos está temporariamente fechado a visitação do público.