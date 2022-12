Molhos com vinagre de maçã orgânico transformam a ceia de Natal

Para tornar as carnes tradicionais da ceia ainda mais suculentas, duas receitas à base de frutas com poucos ingredientes e muito fáceis de preparar

Há sabores que anunciam o Natal. Como não associar a festa aos aromas do peru no forno, do tender, chester e lombo fatiados sobre a mesa? Para tornar as carnes tradicionais da ceia ainda mais suculentas, molhos à base de frutas, preparados com o toque inigualável do vinagre de maçã orgânico, são uma verdadeira experiência para o paladar.

Assim como as carnes, as frutas têm lugar de honra na ceia brasileira. Uvas, figos, damascos, lichia, cerejas, para citar apenas os produtos da estação, enfeitam ao mesmo tempo em que aguçam o apetite. Com o abacaxi e a manga, também indispensáveis na mesa de Natal, a mineira radicada em Campinas Caru Melillo, que compartilha suas receitas no Instagram @meujantar, ensina a preparar dois molhos com ingredientes fáceis de encontrar e o toque especial do versátil vinagre de maçã orgânico.

“Uma maneira incrível de dar uma incrementada na ceia de Natal é investir em molhos”, afirma Caru. “Além de trazerem um sabor de festa para a mesa, os molhos têm o papel importante de umedecer as carnes mais secas, deixando tudo mais gostoso.”

Rodrigo Margoni, especialista em vinagres e sócio-proprietário da Almaromi Viccino, pioneira na fabricação natural de vinagre de maçã no Brasil, não apenas atesta a versatilidade do ingrediente que compõe as receitas de Caru Melillo, como destaca a importância de usar um produto de qualidade nas receitas.

“O vinagre de maçã orgânico 100% natural não passa por processos de microfiltragem ou pasteurização, o que faz muita diferença nas preparações e no paladar”, explica. Margoni afirma que nesta época do ano há um aumento na procura do produto no mercado. “Isso se deve, justamente, pela versatilidade do ingrediente nas receitas”, observa.

O molho de abacaxi, segundo Caru Melillo, é perfeito para acompanhar tender, lombo ou pernil. “Já o chutney de manda vai muito bem com chester ou peru”, recomenda.

RECEITAS

MOLHO DE ABACAXI DA CARU

Ingredientes

– 1 abacaxi bem maduro

– 2 colheres (sopa) de mostarda

– 1 colher (sopa) de Vinagre de Maçã Almaromi Orgânico

– 2 xícaras (chá) de suco de abacaxi

– 2 colheres (sopa) de mel

Modo de preparo

Descasque o abacaxi e corte em pequenos cubos, descartando o miolo.

Em uma panela, coloque a mostarda, o Vinagre de Maçã Almaromi Orgânico, o abacaxi, o suco e o mel.

Cozinhe tudo em fogo brando durante 20 minutos ou até o molho engrossar.

Sirva quente sobre a carne fatiada.

CHUTNEY DE MANGA DA CARU

Ingredientes

– 1 manga (palmer ou tommy) grande madura ou 2 médias

– 1/2 xícara (chá) de açúcar mascavo

– 1/2 xícara (chá) de Vinagre de Maçã Almaromi Orgânico

– 1/2 xícara (chá) de água

– 1/2 xícara (chá) de uva passa

– 1 colher (sopa) de suco de limão

– 1 colher (sopa) de gengibre fresco descascado e ralado

– 1 colher (chá) de sal

– 1 colher (chá) de mostarda em grãos

– 2 paus de canela

– 1/2 pimenta dedo-de-moça

Modo de preparo

Descasque e pique a manga em pedaços pequenos.

Descasque e rale o gengibre.

Retire as sementes da pimenta dedo-de-moça e fatie finamente.

Coloque o Vinagre de Maçã Almaromi Orgânico, o açúcar, a água, o suco de limão, a canela, o sal e a mostarda em uma frigideira antiaderente e cozinhe até que o açúcar esteja completamente dissolvido.

Quando levantar fervura, deixe mais 2 minutos em fogo alto.

Acrescente a manga, a uva passa, a pimenta e o gengibre. Depois que ferver, marque 5 minutos.

Desligue assim que a manga estiver macia.