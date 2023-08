MOMENTO HISTÓRICO: PREFEITURA INICIA ENTREGA DOS UNIFORMES ESCOLARES

A educação de Mogi Mirim está vivendo um momento histórico. Na segunda-feira (31), após décadas de espera, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, iniciou a entrega dos uniformes escolares para os alunos do Ensino Fundamental da rede municipal, elevando o padrão de ensino na rede pública e garantindo mais segurança e dignidade às crianças e adolescentes.

Com um investimento de pouco mais de R$ 2 milhões, a Prefeitura vai atender cerca de 8 mil alunos com o kit composto por duas camisetas, dois shorts, uma blusa e uma calça. “Esse é um sonho que começou a ser construido desde o primeiro dia do nosso governo e que se torna realidade”, destacou a secretária de Educação, Ana Lúcia Bueno Peruchi, que já anunciou a abertura de licitação para o fornecimento de uniformes para 2024 e um estudo para oferecer o benefício para toda a rede, incluindo as creches.

Na segunda-feira, as entregas começaram pelos alunos da tarde das Emebs (Escola Municipal de Educação Básica) ‘Ana Isabel da Costa Ferreira’ e ‘Alfredo Bérgamo (Caic)’. Nesta terça-feira (1º), a Educação fez a entrega novamente nas escolas Ana Isabel e Caic, mas para os estudantes do período da manhã. À tarde, o procedimento foi feito nas Emebs Geraldo Philomeno e Regina Tucci.

O prefeito Paulo Silva destacou a importância e os benefícios do uniforme escolar. “Teremos as crianças identificadas, mostrando que são alunos de nossas escolas, isso dá segurança”, ressaltou. As entregas continuarão pelos próximo dias, conforme o envio dos uniformes pelo fornecedor.