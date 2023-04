Monique Alfradique apresenta “Quase Normal” na sexta e no sábado em Campinas.

O Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas traz esta divertida comédia, com direção de Rafael Primot, sobre uma mulher contemporânea que busca seu lugar no mundo. A programação inclui Matheus Ceará, na quinta-feira, e Thiago Ventura, no domingo. Os ingressos estão à venda no site www.ingressodigital.com.

A atriz Monique Alfradique estará em Campinas neste fim de semana com a comédia solo “Quase Normal”, dirigida por Primot. O texto discorre sobre uma mulher contemporânea que busca o seu lugar no mundo. A personagem vive dilemas e perturbações e, depois de atravessar decepções amorosas, fracassos profissionais e experiências nada convencionais no mundo virtual, ela segue incansável na busca de realizar seus desejos e de se encontrar.

Além de se meter em situações hilárias, a personagem também sente a pressão da sociedade para se enquadrar na velha moral e nos bons costumes e agir como uma mulher “normal”. Mas será que é mesmo necessário preencher tantos pré-requisitos? “O espetáculo tem a função de falar sobre a autoestima da mulher contemporânea que sofre pressão para ser mãe, para ter um casamento perfeito, ser bem-sucedida profissionalmente. Acontece que isso tudo não faz parte do plano de vida de todas. Mas a gente sofre muita pressão diária”, desabafa Monique. O espetáculo será apresentado na sexta-feira, dia 21 e, no sábado, dia 22, ambos às 21h. Os ingressos custam R$ 40,00 (meia-entrada) e R$ 80,00 (inteira) e estão à venda na bilheteria do Teatro, que fica no 3º piso do Shopping Iguatemi Campinas e no site www.ingressodigital.com. A classificação etária é de 12 anos. Informações no site www.teatrogt.com.br.

Sozinha em cena pela primeira vez, a atriz conta que vem encontrando muito conforto na troca com a plateia. “É uma experiência maravilhosa, um misto de sensações, mas me sinto bastante acolhida pelo público, que é meu cúmplice. Isso, de certa forma, me acalenta”, diz. Sufocada, ansiosa e impulsiva muitas vezes ao longo dessa narrativa, a mulher contemporânea que Monique interpreta mergulha em questões existenciais mais profundas. “Venci na vida? Sou suficientemente independente? Sou bem-sucedida? Sou amada? Sei amar? Acho que a peça ressalta o poder feminino ao falar que a mulher pode aceitar o próprio corpo apesar da imposição dos padrões estéticos”, analisa a atriz, que assina o texto do monólogo junto com o diretor Rafael Primot

Stand-ups

A semana ainda traz os stand-ups comedy de Matheus Ceará, na quinta-feira, e Thiago Ventura, no domingo. Matheus Ceará apresenta “Vocês pedem eu conto”, às 19h (sessão extra) e às 21h. Os ingressos custam R$ 30,00 (meia-entrada) e R$ 60,00 (inteira). A classificação etária é 16 anos. Neste show, que leva o nome de um dos quadros de sucesso do comediante na internet, Matheus conta histórias de casais, de situações que acontecem no dia a dia e dá dicas engraçadas sobre traição, além de brincar com casos da plateia que tem, também, a oportunidade de escolher algumas das piadas. Matheus Martone nasceu em Fortaleza, no Ceará (daí o apelido de infância), e, aos oito anos, mudou-se para o interior de São Paulo. Já nessa época começou a imitar os amigos e professores da escola. Aos 14 anos lançou seu primeiro show de piadas “A boca do riso”. Como tinha vergonha de subir ao palco de cara limpa, adotou a indumentária comum do caipira nordestino, surgindo, assim, o personagem Matheus Ceará.

No domingo, dia 23, às 17h30 (sessão extra) e às 20h, o humorista Thiago Ventura retorna com o stand-up “Modo efetivo parte 2: Sujeito Homem”. Os Ingressos custam R$ 50,00 (meia-entrada) e R$ 100,00 (inteira). A classificação estaria é 16 anos. Administrador de empresas e ex-bancário, Thiago Ventura iniciou a carreira de comediante em 2010 e, desde então, tem se apresentado nos principais festivais, casas de comédia e teatros do Brasil. Com sua personalidade irreverente, se destacou no cenário da comédia com o estilo “de quebrada” e por fazer piada com assuntos do dia a dia e vivências da periferia, levando ao teatro milhares de pessoas que nunca tinham ido a uma casa de espetáculos.

Programação de abril – sujeita a alterações

Dia: 20, quinta, às 21h

Matheus Ceará – “Vocês pedem eu conto” – stand-up

Ingressos: R$ 30,00 (meia-entrada) e R$ 60,00 (inteira)

Indicação etária: 16 anos

Dias: 21 e 22, sexta e sábado, às 21h

Monique Alfradique “Quase Normal” – Comédia

Ingressos: R$ 40,00 (meia-entrada) e R$ 80,00 (inteira)

Indicação etária: 12 anos

Dia: 23, domingo, às 20h

Thiago Ventura – “Modo Efetivo Parte 2: Sujeito Homem” n- stand-up

Ingressos: R$ 50,00 (meia-entrada) e R$ 100,00 (inteira)

Indicação etária: 16 anos

Dia: 26, quarta, às 21h

Jonathan Nemer – “Não sei namorar” – stand-up

Ingressos: R$ 60,00 a R$ 140,00, de acordo com o setor

Indicação etária: Livre

Dia: 27, quinta, às 21h

Denison Carvalho – “No Detalhe” – stand-up

Ingressos: R$ 40,00 (meia-entrada) e R$ 80,00 (inteira)

Indicação etária: 18 anos

Dia: 28, sexta, às 21h

Paul Cabannes – “Parisileiro” – stand-up

Ingressos: R$ 40,00 (meia-entrada) e R$ 80,00 (inteira)

Indicação etária: 12 anos

Dias: 29, sábado, às 21h e, no 30, domingo, às 17h e às 19

Simples Assim – Comédia

Ingressos: de R$ 25,00 a R$ 120,00, de acordo com o setor

Indicação etária: 12 anos