POPULAÇÃO DEVE MANTER CADASTRO DO CARTÃO CIDADÃO ATUALIZADO PARA GARANTIR ACESSO ÁGIL AOS SERVIÇOS EM JAGUARIÚNA

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Saúde de Jaguariúna, solicita à população que mantenha atualizados o número de telefone e outros dados no Cartão Cidadão para garantir o acesso ágil aos serviços do município.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, equipes têm enfrentado dificuldades para entrar em contato com pacientes devido a dados desatualizados, o que impacta diretamente o agendamento de consultas, exames e outros atendimentos. Em muitos casos, a falta de atualização impede que os profissionais consigam confirmar procedimentos ou informar sobre serviços disponíveis.

Para evitar transtornos e garantir que o atendimento ocorra de forma eficiente, a Prefeitura orienta os moradores a manterem seus dados sempre atualizados. A atualização do telefone pode ser feita de duas formas:

Pelo aplicativo Cidadão Mais

O cidadão pode realizar a alteração diretamente pelo app. Nesse caso, a atualização passa a valer no dia seguinte à modificação.

Presencialmente

O atendimento do Cartão Cidadão está localizado no Jaguar Center Plaza, na Rua Cândido Bueno, nº 1.299, sala 11, térreo, no Centro.

Para atualizar o telefone, é necessário informar o novo número de contato. Se possível, também é recomendado levar um comprovante de endereço (conta de luz ou água) para atualização completa do cadastro.