PREFEITURA ORIENTA PRODUTORES SOBRE ATUALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA DOS REBANHOS

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio do Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente, informa aos produtores rurais do município que o Governo do Estado deu início à Campanha de Atualização dos Rebanhos do primeiro semestre de 2026.

A atualização é obrigatória e deve ser realizada até o próximo dia 12 de junho no sistema Gestão de Defesa Animal e Vegetal (GEDAVE), conforme determinação da Defesa Agropecuária da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

Desde a retirada da vacinação contra a febre aftosa, em 2023, os produtores passaram a ser responsáveis pela atualização cadastral periódica de seus rebanhos junto ao sistema estadual. Devem ser declarados animais de diversas espécies, como bovinos, búfalos, equinos, asininos, muares, suínos, ovinos, caprinos, aves, peixes, outros animais aquáticos, além de colmeias de abelhas e bichos-da-seda.

A Defesa Agropecuária alerta que, com o início da campanha, a emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA) para bovinos e bubalinos será bloqueada até que a declaração seja efetivada. Para evitar restrições na movimentação dos animais, os produtores já podem antecipar o procedimento desde o dia 5 de maio, exclusivamente pelo sistema GEDAVE.

A atualização pode ser feita online, diretamente no sistema GEDAVE, ou presencialmente em uma das unidades da Defesa Agropecuária do Estado.

O Departamento de Meio Ambiente e Agropecuária de Jaguariúna orienta os produtores do município a ficarem atentos aos prazos e manterem seus cadastros atualizados, contribuindo para a sanidade animal e o fortalecimento da agropecuária paulista.

Mais informações podem ser obtidas no Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente da Prefeitura ou pelo telefone (19) 3199-7531.

Foto: divulgação