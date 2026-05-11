Baile do CRAU – Cridão e Arapuca de Urubu – se apresenta no Gambá Cultural, no próximo dia 15

A festa começa às 20 horas e segue até às 23h30. No palco, Clube do Barbante soma na programação musical da noite

Sexta-feira, dia 15 de maio, às 20 horas, o Baile do CRAU – Cridão e Arapuca de Urubu chega ao Gambá Cultural, em Campinas com um show que promete esquentar o outono, com seu ritmo quente, vindo do Norte do Brasil com pitadas de sabores dançantes da música caribenha.

A proposta sonora do CRAU é resultado de extensa pesquisa do músico percussionista Cris Monteiro sobre ritmos brasileiros e africanos, aliada a suas vivências nacionais e internacionais. O show traz músicas autorais e releituras de artistas como: Dona Onete, Assisão, Alberto Kelly, Sidney Magal, Chico Braga e Banda Kaoma. “A proposta é simples: espalhar alegria, amor e muito suingue, em uma performance vibrante e envolvente. Vem pro brega que o brega é bom. O convite está feito, só vem!”, convida Cris.

Há 10 anos o CRAU se apresenta em casas de shows, eventos culturais e instituições como SESC e SESI. A bagagem musical de Cris Monteiro e dos músicos que compõem o Baile do CRAU une energia contemporânea e cria fusões inusitadas entre lambada, carimbó, merengue, zouk, bolero e muito mais. “Nosso show cria uma experiência sensorial repleta de dança, luzes, cores, figurinos extravagantes e muita energia positiva. A ideia é levar ao público uma celebração musical que mistura tradição, irreverência e contemporaneidade.”, comenta Monteiro.

Além do Baile do CRAU a noite apresenta mais uma atração, a banda Clube do Barbante, para somar nessa diversidade cultural e sonora, das noites campineiras.

CRAU – Cridão e Arapuca de Urubu

Idealizado por Cridão (Cris Monteiro) em 1997, o projeto ganhou vida em 2016 com a chegada de um grupo de jovens músicos dispostos a explorar novas fusões sonoras. Cris Monteiro é percussionista, educador musical e pesquisador de ritmos brasileiros. Um músico com sólida trajetória na música brasileira e internacional, Monteiro é formado em Percussão pelo Conservatório de Tatuí (MPB/Jazz – 2003) e pela Universidade Livre de Música de São Paulo (Percussão Popular, Erudita e Bateria Brasileira – 2005), com forte atuação como pesquisador de ritmos nacionais e africanos. Trabalhou com grandes nomes como: Naná Vasconcelos, Otto, Dominguinhos, Fátima Leão, Gerson King Combo e Claudia. Atuou em grupos como Gandaiá e Zauwli, com foco em ritmos do sul da África e djembe. Trabalhou com o grupo de dança Saia Rodada e com Raquel Gouveia, unindo percussão e improvisação corporal. Ministrou oficinas e participou de festivais na França, Suíça, Holanda, Espanha, Itália e Portugal, entre 2006 e 2010, atuando com grupos de música brasileira, fusion e world music. De volta ao Brasil, assumiu a direção musical do projeto Bate Lata, combinando performances com ensino de percussão e bateria. Atualmente, dedica-se à música, à arte-educação e à musicoterapia na APAE de Campinas, com foco na inclusão social. A formação do CRAU – Cridão e Arapuca de Urubu reúne vozes, bateria, percussão, trompete, guitarra e baixo. O resultado do Baile do CRAU é uma sonoridade singular, potente, pulsante e com extrema originalidade. O CRAU representa toda essa vivência e energia do Cris somada às representatividades artísticas que estão no palco e nos bastidores.

SERVIÇO

Dia: 15/05 (sexta-feira) | Horário: 20h | Informações: @gambacultural

Local: Gambá Cultural | R. Luverci Pereira de Souza, 1285 Campinas – SP

Ingresso: https://www.sympla.com.br/evento/baile-do-crau-e-clube-do-barbante