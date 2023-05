Moradora de Jaguariúna cai no golpe do ” falso ” Mercado Livre e leva prejuízo de R$ 37 mil

Reportagem: Susi Baião

Uma moradora de Jaguariúna foi mais uma vítima de um novo golpe na internet, chamado “golpe do Mercado Livre”, onde os golpistas usam a plataforma de compra e venda para enganar as vítimas e desviar o produto vendido. O prejuízo da mulher foi de R$ 37 mil.

A ocorrência foi registrada na segunda- feira (15), quando a vítima compareceu na delegacia da cidade após perceber ter sido alvo de um estelionato.

Segundo ela, por volta do meio-dia recebeu uma ligação onde uma mulher, se apresentou com o nome de ” Larissa”, dizendo que era do Mercado Livre e a orientou a baixar um aplicativo para “mercado de coletas”. Assim que a vítima baixou o aplicativo a golpista pediu para colocar o código de segurança, quando então os estelionatários passaram a efetuar diversas compras.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima descobriu que os golpistas compraram um videogame no valor de R$ 3 mil e uma série de outras compras, totalizando R$ 37 mil.

A vítima entrou em contato com a empresa, mas, segundo relatou à Polícia Civil, não foi lhe apresentado informações ou dados para onde os valores efetuados foram direcionados.

O caso foi registrado como estelionato .

Saiba como identificar o golpe da falsa compra em três passos

A plataforma de comércio eletrônico Mercado Livre é a maior da América Latina e mantém em dias as políticas de segurança digital e de privacidade para os seus 44 milhões de compradores ativos. Segundo o site, são operados em média 1 milhão de compras por dia no marketplace.

Mas entre esses milhares de negócios, alguns serão tentativas de golpe praticadas por cibercriminosos. No golpe da falsa compra, os criminosos imitam um e-mail da empresa com a confirmação de venda e o pedido de envio do produto. O vendedor acredita que a operação foi efetiva, mas o pagamento não aconteceu. O prejuízo acontece quando o vendedor envia o produto na boa-fé e mais tarde percebe que foi enganado.

Para não cair nesta fraude, é preciso adotar medidas preventivas para identificar o golpe, cortar o contato e denunciar à plataforma.

1. Verifique o remetente do e-mail

O modo de operação do golpe da falsa compra utiliza a tática de phishing, ou seja, pescaria virtual para fisgar desavisados de boa-fé. Ao receber um e-mail sempre confira o endereço do do remetente antes de clicar ou encaminhar negociações. O e-mail deve ter o domínio oficial após a arroba. No site, o Mercado Livre orienta que os e-mails da empresa são @mercadolivre.com.br.

2. Faça dupla verificação da operação no site ou aplicativo

O momento da realização da venda costuma ser empolgante para as duas partes. Muitas vezes aquele e-mail de confirmação de compra realizada é o mais esperado pelo anunciante. Porém, é preciso manter a cautela até ter certeza absoluta de que o pagamento foi efetuado.

Por isso, a Mercado Livre orienta os lojistas a confirmar se o seu pagamento recebido já está aprovado na conta do MercadoPago antes de enviar o produto.