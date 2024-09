Moradora de Jaguariúna Conquista Medalhas no 14º Campeonato Pan-Americano de Wushu

Nathália Penna Felicio de Oliveira, de 33 anos, moradora de Jaguariúna e proprietária do Studio NR, é um exemplo de dedicação e superação no esporte. Com mais de 20 anos de prática em Kung Fu, Nathália recentemente realizou o sonho de representar o Brasil em uma competição internacional. Após passar por rigorosos processos seletivos, foi convocada para integrar a Seleção Brasileira de Kung Fu e participar do 14th Pan American Wushu Championships, realizado na cidade de Santa Clara, Califórnia, entre os dias 27 de agosto e 2 de setembro de 2024.

Competindo como atleta, Nathália brilhou nas categorias de Wushu Tradicional, conquistando duas medalhas importantes: o 3º lugar em Mãos Shaolin do Norte e o 2º lugar na categoria Facão. O campeonato contou com a participação de 12 países, incluindo Canadá, EUA e México, o que ressalta ainda mais o valor de sua conquista.

Para viabilizar sua participação no evento, Nathália contou com o patrocínio do OCA Hotel e Pousada, de Holambra, que cobriu os custos de suas passagens de ida e volta. Além disso, ela realizou uma rifa e recebeu apoio de amigos e familiares para completar os valores necessários.

“Foi um sonho realizado”, afirma Nathália, emocionada. “Sempre quis representar o Brasil em uma competição internacional, e depois de muita luta e esforço, consegui. Volto para casa com duas medalhas, uma grande experiência e muitas oportunidades no horizonte.”

Nathália ministra aulas de Kung Fu, Ginástica Artística, Rítmica e Aéreos em seu estúdio, o Studio NR, em Jaguariúna. Agora, com uma bagagem ainda mais rica, ela retorna à cidade cheia de inspiração para continuar formando novos talentos e alcançando novas metas no esporte.