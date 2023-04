Moradores de Campinas poderão se qualificar na área de T.I em novo programa do Governo de São Paulo

Iniciativa “qualifica SP” tem mais de 120 mil vagas em cursos online para todo o estado; inscrições já estão abertas

O programa “qualifica SP”, iniciativa inédita da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está com 123 mil vagas para cursos de qualificação na área de Tecnologia da Informação em todo o estado de São Paulo. Essa é a primeira etapa do programa que terá T.I como foco, mas posteriormente outras áreas também serão contempladas. Ao final do curso, os concluintes terão a chance de concorrer a vagas de trabalho e estágio em empresas parceiras.

Ao todo, serão 7 mil vagas exclusivas destinadas às PcDs, 58 mil para mulheres e 58 mil para homens. Dentro deste quadro, o público negro terá prioridade. As inscrições devem ser feitas no site desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/programas/qualificasp/. Os cursos serão realizados de maneira remota, a carga horária varia entre 140 e 360 horas.

Um dos objetivos do programa é formar mão de obra em áreas onde há déficit de profissionais no mercado de trabalho, como no caso de T.I., por exemplo. Segundo relatório da Brasscom, Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e de Tecnologias Digitais, até 2025 serão necessários mais de 540 mil novos profissionais no país. Além disso, um estudo recente do IDC (International Data Corporation) aponta que o mercado de tecnologia brasileiro vai crescer 6,2%, número bastante positivo e acima do PIB.

Para essa primeira fase, os cursos serão realizados por meio de parcerias com três importantes empresas do segmento: a ADA Tech, que disponibilizou 60 mil vagas nos cursos “desenvolvedor de Software jr. e Softskills”; a Impacta, com 60 mil vagas em “engenharia de dados” e “desenvolvedor Backend”; e Softex, com 3 mil vagas de “desenvolvedor full stack e desenvolvedor mobile”.

Sobre a SDE

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), pasta do Governo do Estado de São Paulo, exerce papel fundamental para a reindustrialização e atração de investimentos com foco na geração de emprego e renda. É responsável por oferecer cursos de qualificação profissional de curto e médio prazo para atender as demandas atuais e futuras do mercado de trabalho. Além disso, tem como instituições vinculadas a InvestSP, a Desenvolve SP e a Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp). A pasta possui programas voltados ao empreendedorismo e a linhas de crédito do Banco do Povo para pequenos negócios.