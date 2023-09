Moradores de Holambra: Entrada Livre na Expoflora 2023 com o Cartão Cidadão!

Da Redação

Foto Divulgação

Uma Oportunidade Única para Viver as Emoções da Maior Exposição de Flores da América Latina

A cidade de Holambra, conhecida como “Cidade das Flores” e lar de uma das maiores comunidades holandesas do Brasil, está comemorando um marco especial em sua história. Durante a Expoflora 2023, os moradores de Holambra têm a chance de vivenciar toda a beleza desta festa das flores de forma totalmente gratuita, tudo graças ao seu Cartão Cidadão. Nesta edição, a Expoflora começou no final do mês passado e se estenderá até o dia 24 de setembro, com portas abertas das 9h às 19h. Esta é uma oportunidade imperdível para os moradores locais desfrutarem de um evento espetacular e repleto de flores deslumbrantes.

Diversão para Toda a Família

A Expoflora é um evento voltado para todas as idades, e isso inclui os pequenos moradores de Holambra. No entanto, é importante lembrar que menores de 15 anos devem ser acompanhados por um adulto responsável para entrar no evento. Portanto, é uma excelente oportunidade para pais e filhos passarem um dia inesquecível juntos, explorando as maravilhas das flores e da cultura holandesa.

Com a Expoflora 2023 em pleno andamento, os moradores de Holambra têm todas as razões para aproveitar esta oportunidade única de entrada gratuita com o Cartão Cidadão. Não perca a chance de explorar a beleza das flores e mergulhar na cultura holandesa em sua própria cidade. A Exposição das Flores da América Latina está pronta para recebê-los com os braços abertos!