Moradores reclamam de falta de aeradores no lago Lavapés

No dia 19 de abril, moradores que residem próximos ao lago do Lavapés, que fica no Complexo Esportivo “José Geraldo Franco Ortiz”, o Zerão, na Zona Sul da cidade, já reclamavam do mau cheiro e da falta de equipamentos para a oxigenação da água, os chamados aeradores.

Nesta segunda-feira (10), eles voltaram a reclamar, afirmando que os três equipamentos do lago, um dos principais “cartões postais da cidade, continuam sem funcionar, possivelmente queimados. Um morador disse ao Portal da Cidade que o problema persiste há mais de três meses e nenhuma providência foi tomada.

Ele disse ainda que a água do lago está ficando mais escura em virtude da proliferação de algas. Também já começam a aparecer peixes mortos nas margens desse corpo d’água, indicando contaminação da água ou falta de oxigênio.

Em nota encaminhada ao Portal da Cidade pela assessoria de imprensa da Prefeitura, a administração ressalta que a manutenção do lago está sendo feita com apoio das Secretarias de Meio Ambiente, Serviços Municipais e do Corpo de Bombeiros, inclusive com a retirada de aguapés.

A nota informa ainda que esse trabalho é realizado anualmente pelos bombeiros, mas poderá ser feito a qualquer momento, caso haja necessidade. A Secretaria de Meio Ambiente também está solicitando licenças na Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) o desassoreamento do lago para remover o excesso de areia.

Já em relação aos aeradores, ainda de acordo com a assessoria, dos três equipamentos existentes no local, dois estão em manutenção, já que os motores estavam queimados desde o ano passado. O terceiro aerador está funcionando normalmente.

