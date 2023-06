Morre a segunda vítima do ataque a escola em Cambé

Reportagem: Susi Baião

Morreu a segunda vítima de ataque a tiros em escola no Paraná, na manhã desta segunda-feira (19). A morte de Luan Augusto foi confirmada no início desta tarde, pelo secretário de Segurança Pública do Estado, coronel Hudson Leôncio Teixeira.Luan, tinha 16 anos, ele estava internado no Hospital de Londrina. Ele respirava com ajuda de aparelhos e aguardava para fazer uma cirurgia no final da tarde, mas não resistiu. A primeira vítima foi Karoline Verri Alves de 15 anos, ela morreu com um tiro na cabeça no colégio. O atirador foi um ex-aluno de 21 anos, num ataque fúria, entrou na escola Colégio Estadual Professora Helena Kolody , na cidade de Cambé e efetuou os disparos. O criminoso não teve a identidade revelada, mas foi preso e levado à delegacia para prestar depoimento.

Segundo a PM, foram apreendidos com o atirador uma machadinha, carregadores de revólver e a arma usada. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, decretou luto oficial de três dias e lamentou o ocorrido. Nas redes sociais, ele disse: “A violência do brutal ataque em uma escola estadual em Cambé causa indignação e pesar”.