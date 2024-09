Praça de Esportes “João Castelo” está sediando o 8º Torneio Guerreiros da Tribo de Futebol

A Praça de Esportes “João Castlo” localizada no bairro Jardim Andrade está sediando o 8º Torneio Guerreiros da Tribo de Futebol que conta com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

Na primeira rodada foram registrados os seguintes resultados: Arsenal (A) 0x0 Sem Talento; Ressaca Futebol Clube 0x1 Triunfo Junior; Atlético Kobayashi 1×1 Churrasco Futebol Clube; Parentes Futebol Clube 1×0 Coringão; Jardim Marajoara 1×0 Portuguesa; Esporte Clube Santa Sofia 3×0 Daolio Futebol Clube.

O tradicional Torneio Guerreiros da Tribo de Futebol terá sequência neste final de semana no Campo do Jardim Andrade, no sábado, 28 de setembro, às 13h30 – West Ham x União Entre Amigos; 14h45 – Esporte Clube Jardim Andrade Junior x Santa Cruz; 15h45 – Arsenal (A) x Triunfo Junior. No domingo, dia 29, às 8h30 – Churrasco Futebol Clube x Parentes Futebol Clube; 9h45 – Jardim Marajoara x Esporte Clube Santa Sofia Junior.