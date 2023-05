Morre aos 75 anos, Rita Lee, a rainha do rock brasileiro

Rita Lee, morreu na noite de ontem (8), aos 75 anos de idade.

Considerada uma das maiores cantoras e compositoras do Brasil, lutava contra um câncer no pulmão diagnosticado em 2021.

A família da cantora divulgou um comunicado nas redes sociais dela: “Comunicamos o falecimento de Rita Lee, em sua residência, em São Paulo, capital, no final da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou”. O velório será aberto ao público, no Planetário do Parque Ibirapuera, na quarta-feira (10), das 10h às 17h.

Ainda segundo a postagem, o corpo de Rita Lee será cremado, como era o seu desejo, em uma cerimônia privada. “Nesse momento de profunda tristeza, a família agradece o carinho e o amor de todos.”