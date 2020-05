Morre aos 99 anos Laudo Natel ex governador de São Paulo

Morreu na manhã desta segunda-feira,18, o ex-governador de São Paulo Laudo Natel, de 99 anos . Natel governou o Estado entre 1971 e 1975, e completaria 100 anos em 2020. A causa da morte não foi confirmada.

O ex governador comandou o Executivo estadual por duas vezes na ditadura militar. O primeiro mandato foi entre junho de 1966 e janeiro de 1967, o mesmo era vice-governador e teve que substituir Adhemar de Barros, que foi cassado pelo governo federal. E o outro foi entre 1971 e 1975.

Além de governador, Natel também foi presidente do São Paulo Futebol Clube, nos anos de 1958 e 1971. Ele ficou conhecido como o “Pai do Morumbi”, pois foi durante sua administração que foi concluída as obras do estádio Cicero Pompeu de Toledo, o famoso Estádio do Morumbi.