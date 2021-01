Morre o ex Prefeito Norberto de Santo Antônio de Posse

É com profundo pesar que o Grupo O Regional comunica o falecimento do Ex – prefeito de Santo Antônio de Posse, Norberto de Olivério Junior, na tarde de hoje, devido a complicações de saúde, após sofrer um acidente de bicicleta.

O ex prefeito sofreu um acidente de bicicleta, há uma semana, e estava internado na UTI – Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Vera Cruz. Norberto sofreu uma queda sem o que lhe causou traumatismo craniano. Ele foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro da cidade, onde recebeu os primeiros socorros, sendo estabilizado e encaminhado ao Hospital Vera Cruz, em Campinas.

Norberto permaneceu internado na UTI, sedado, e a pressão intracraniana estava sendo monitorada