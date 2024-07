Mostra Museu: Arte na Quarentena chega a Campinas com artistas de 40 países

Crédito: Rogério Capela

Exposição gratuita vai de 24 de julho e 31 de agosto e terá formação para educadores da rede municipal com artista/professor local que também participa

A exposição pode ser vista em dois locais de Campinas: no distrito de Barão Geraldo e no bairro Botafogo

Campinas recebe a exposição Mostra Museu: Arte na Quarentena, entre 24 de julho e 31 de agosto. O projeto, que ocupou as ruas de São Paulo durante a pandemia e agora segue em formato itinerante, reúne um acervo de 200 obras assinadas por artistas de 40 países. Um dos autores é Stenio Oliveira, que é artista, pesquisador e professor rede municipal de Campinas e fará uma formação para docentes da Secretaria de Educação, em 5 de agosto, sobre como explorar o conteúdo multidisciplinar proposto pelo projeto em atividades com os alunos.

A exposição é gratuita e ocorre em dois locais na cidade: de quarta a sábado, das 15h às 20h, no Instituto Pavão Cultural, no distrito de Barão Geraldo; e de segunda a sexta, das 8h30 às 18h, na Galeria de Arte CIS Guanabara – Centro Cultural da Unicamp, no bairro Botafogo (veja endereços abaixo).

As obras visuais integram diferentes expressões, como criações digitais, desenho, design gráfico, pintura, escultura, animação, intervenção urbana, arte digital, colagem, fotografia, grafite, poesia visual, vídeo arte, colagem, instalação, performance, body art, entre outras manifestações híbridas.

Formação para professores

Dia 5 de agosto será realizada uma formação gratuita voltada para professores da rede municipal de ensino de Campinas. A atividade vai explorar o conteúdo multidisciplinar proposto pelo projeto, que traz obras e artistas de diferentes partes do mundo e tem por objetivo ampliar as perspectivas sobre a arte, que se apresenta na exposição em diversas linguagens.

A formação será ministrada pelo artista, pesquisador e também professor da rede municipal de Campinas, Stenio Oliveira, seguida de uma visita guiada pela curadora Ana Carolina Ralston. As vagas são limitadas a 30 participantes por período. A formação ocorre no Instituto Pavão Cultural, das 9h30 às 11h e das 14h às 15h30. As inscrições devem ser feitas via WhatsApp pelo número (11) 98208-5636 (aos cuidados de Chiara). Os professores poderão agendar visitas com seus alunos de 6 a 15 anos, que serão guiadas por mediadores para fortalecer o viés educacional.

De acordo com Stenio Oliveira, a exposição aborda várias linguagens e o curso dá a chance de expandir este conhecimento. “Ter este contato e saber o que está acontecendo na arte ao redor do planeta são oportunidades de ter contato com o mundo atual”, afirmou o artista plástico.

Mostra

A Mostra Museu nasceu no auge da covid-19 com o propósito de unir arte, música e tecnologia, dando visibilidade à produção artística gerada no período do isolamento social, com foco nas linguagens de artes visuais e música. A iniciativa, da produtora Amarello Culturartexperiência, tem curadoria de Ana Carolina Ralston, e co-curadoria do The Covid Art Museum, em Barcelona, com os objetivos de democratização e acesso à arte. A exposição itinerante é resultado do financiamento público pelo Programa de Ação Cultural de São Paulo (ProAc SP).

A chamada aberta que convocou os interessados recebeu mais de 1,4 mil inscrições, com trabalhos produzidos a partir de 12 de março de 2020 (dia em que foi decretado estado de calamidade pública pela Organização Mundial da Saúde) no mundo todo, em dois formatos finais (vídeo e imagem).

Os 200 trabalhos selecionados pela curadora Ana Carolina formaram a maior exposição a céu aberto de São Paulo, em 2021, evidenciando a potência da criatividade e a capacidade de reinvenção também no universo artístico.

A Mostra Museu também tem um olhar para a sustentabilidade. Em duas edições itinerantes, o projeto compensou a emissão de quatro toneladas de CO2, o equivalente à captura de carbono de 16 árvores, por meio do projeto Santa Maria, de preservação florestal da Amazônia.

Serviço:

Mostra Museu: Arte na Quarentena

Quando: de 24 de julho a 31 de agosto

Locais:

Instituto Pavão Cultural

De quarta a sábado, das 15h às 20h

Endereço: rua Maria Tereza Dias da Silva, 708, Cidade Universitária, distrito de Barão Geraldo

Galeria de Arte CIS Guanabara – Centro Cultural da Unicamp

De segunda a sexta, das 8h30 às 18h

Endereço: rua Mário Siqueira, 829, Botafogo

Entrada gratuita

Formação de educadores – Mostra Museu: Arte na Quarentena

Quando: 5 de agosto

Inscrições: via WhatsApp: (11) 98208-5636 (aos cuidados de Chiara). As vagas são limitadas a 30 participantes por período

Local: Instituto Pavão Cultural

Endereço: rua Maria Tereza Dias da Silva, 708, Cidade Universitária, distrito de Barão Geraldo

Horários: das 9h30 às 11h e das 14h às 15h30

Atividade gratuita