Mostra Tropé começa na quinta-feira com apresentações online

Vai começar a Mostra Tropé de Circo, Bonecos e Teatro de Rua. O evento abre seu ciclo de apresentações na próxima quinta-feira, dia 15 de outubro, com programação que segue até o dia 1º de novembro e prêmios de até R$ 2 mil.

Realizada fisicamente em Itapira nos anos anteriores, desta vez a mostra acontecerá em formato digital, com apresentações transmitidas via internet pelo Youtube da Cia Talagadá (www.youtube.com/user/CiaTalagada).

Ao todo, 28 atividades estão escaladas na programação, com atrações nas categorias de Circo, Bonecos, Teatro de Rua, Cenas Curtas, Intervenções e Oficinas. A migração para o formato digital foi necessária em razão das medidas de contingenciamento da pandemia.

“Há uma pequena frustração por não poder realizar o festival presencialmente, do jeito que foi idealizado, não poder conversar com os artistas sentados numa mesa de bar ao final de cada dia de apresentações, saber mais sobre sua trajetória, não olhar para as arquibancadas lotadas, nem conversar diretamente com o público”, comenta um dos integrante da Cia Talagadá, João Bozzi.

Além das atrações selecionadas em meio a mais de 150 inscrições recebidas de diversos estados brasileiros e do Exterior, a Mostra Tropé também terá três atrações convidadas, sendo duas internacionais: o grupo argentino Latin Duo e o grupo português Marionetas do Porto.

Já da Bahia tem também o convidado Nando Zambia. Toda a programação está disponível nas redes sociais do evento no Facebook (www.facebook.com/mostratrope) e no Instagram (www.instagram.com/mostratrope), e os detalhes de cada atividade também podem ser consultados na revista online – encurtador.com.br/djBHU.

De acordo com Bozzi, a expectativa é positiva, embora ainda permeada por incertezas. “Por meio das transmissões ao vivo pela internet, vamos abranger um público diferente, desconhecido, e algumas pessoas que talvez não tenham o hábito de frequentar o teatro. Por isso, temos a expectativa que tudo saia conforme o esperado e consigamos agradar tanto quanto se estivéssemos realizando o festival em Itapira, rodeado de muitos amigos”, acrescenta.

O objetivo da Mostra Tropé é ocupar locais públicos com a cultura e arte, contribuindo com o acesso da população às produções artísticas, fomentando a formação de público e incentivando o desenvolvimento do senso crítico.

O evento acontece por meio do ProAC (Programa de Ação Cultural) da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Além da Cia Talagadá – Teatro de Formas Animadas, a organização reúne ainda a Talagadá Produções Artísticas e o Projeto Garagem – Arte e Cultura.