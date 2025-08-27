Moto Clube presta homenagem durante enterro de jovem

Fato foi registrado no Cemitério da Saudade no domingo (24), chamando a atenção de quem passava pelo local

No último domingo, no Cemitério Municipal da Saudade, na Zona Norte de Mogi Mirim, uma cena chamou a atenção de quem passava pelo local. Uma procissão de motociclistas presente no Velório Municipal e que adentrou no cemitério para prestar as últimas homenagens a um amigo recém-falecido.

Os motociclistas fazem parte do moto clube Insanos, cuja a sede, em Mogi Mirim, fica na região central da cidade. O homenageado, Bruno Daniel de Oliveira Soares, de apenas 24 anos, era um dos membros mais jovem e também muito querido pelos companheiros de clube.

Durante todo velório do jovem, os Insanos estiveram presentes, confortando os familiares e amigos de Bruno. Porém, a emoção maior ficou para a “escolta” junto ao esquife até o local do sepultamento. A cena emocionou a todos, sendo um fato inédito na história do Cemitério da Saudade.

O clube Insanos foi fundado em 2015 e possui mais de 12 mil membros. Além do Brasil, esse moto clube está presente em outros 65 países, sendo um dos maiores do mundo. A entidade é caracterizada pelas ações sociais que realiza, incluindo a doação de sangue, coleta e distribuição de roupas, alimentos, dentre outras.