Dia 23: suas vendas ainda são no improviso ou já têm método?

Encontro mensal do Grupo ACE Networking traz palestra pocket sobre vendas e uma novidade: networking com pizza; atividade é voltada a todos os empresários interessados – incluindo não associados

Suas vendas ainda são no improviso ou têm método? Essa é uma das provocações do próximo encontro do Grupo ACE Networking, promovido pela Associação Comercial e Empresarial de Holambra (ACE Holambra), no dia 23, das 17h30 às 20 horas. Estão convidados os integrantes do grupo e os empresários em geral, associados ou não, que desejam conhecer como o networking contribui na prática para a divulgação e crescimento empresarial. A reunião deste mês acontece na empresa anfitriã, Algi Mediação (Rua Campo de Pouso, 842, Centro de Holambra), e com uma novidade: networking com pizza. Enquanto realizam conexões e discutem negócios, os participantes também se divertem.

VOCÊ CONTROLA SUAS VENDAS OU DEPENDE DA SORTE?

A programação inclui a palestra pocket Engenharia de Vendas, conduzida por Hélio Morais, empresário com 33 anos de experiência. Ele vai apresentar como estruturar um modelo comercial mais previsível, deixando para trás o improviso que ainda domina grande parte das empresas. “Um dos focos será entender como sincronizar marketing e comercial para gerar demanda previsível e aumentar o faturamento sem esmagar a margem”, explica o palestrante.

A iniciativa integra a agenda do ACE Networking, grupo que há mais de quatro anos conecta empresários de Holambra e região, promovendo troca de experiências, geração de negócios e desenvolvimento estratégico.

NETWORKING NÃO É TROCA DE CONTATOS: É TROCA DE OPORTUNIDADES

Voltado especialmente para empreendedores que desejam crescer com mais consistência, o encontro também será uma oportunidade para ampliar conexões e acessar novas perspectivas sobre gestão comercial.

As vagas são limitadas e os interessados devem garantir participação antecipadamente pelo telefone: (11) 9 8873-5259

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Serviço:

📅 Data: 23 de abril | Inscrições até 22 de abril: (11) 9 8873-5259

🕒 Horário: 17h30 às 20h

📍 Local: Algi Mediação – Rua Campo de Pouso, 842, Centro de Holambra