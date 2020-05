Motocicleta é recuperada pela GM na Posse

Na noite de ontem, 04, por volta das 21hs, durante patrulhamento de rotina pela região central de Santo Antônio de Posse, a Policia Municipal recebeu informação de um roubo em andamento de uma motocicleta pelo centro.

No local os Guardas Municipais Masotti, Del Cielo e Sandra obtiveram mais informações com a vítima. Ela informou que dois indivíduos armados o abordaram, no momento em que estacionou sua moto para adentrar em sua residência.

Neste momento deu inicio o patrulhamento para tentar localizar, quando receberam a informação do cadista que a motocicleta teria acabado de passar pelo monitoramento, sentido Itapira, a equipe deslocou-se até o local, logrando êxito em localizar a moto que estava escondida ao lado da estrada.

A vítima foi acionada e compareceu no local onde reconheceu a motocicleta, e a mesma lhe foi entregue.