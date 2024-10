Motocicleta roubada é localizada em Mogi Guaçu após tentativa de fuga

Na noite de quarta-feira (24), uma equipe de patrulhamento da Polícia Militar, em Mogi Guaçu, localizou uma motocicleta recém-roubada durante uma ação de acompanhamento e cerco. O caso ocorreu na Rua Wilson Martini, no Jardim Edi, quando os policiais avistaram um indivíduo empurrando uma motocicleta XRE 300 com o alarme disparado, enquanto um segundo homem aguardava próximo em uma CG 150.

Assim que perceberam a aproximação da viatura, o indivíduo que empurrava a XRE 300 abandonou o veículo no chão e embarcou na garupa da CG 150. Ambos desobedeceram a ordem de parada, iniciando uma tentativa de fuga que se estendeu por algumas ruas. Em dado momento, o condutor da CG 150 perdeu o controle e os dois homens caíram, tentando escapar a pé em seguida. Eles entraram em uma área de mata próxima, onde a polícia, com apoio de outras equipes da 1ª Companhia, realizou o cerco. No entanto, os suspeitos não foram localizados.

Após o incidente, a motocicleta XRE 300 foi restituída ao proprietário, enquanto a CG 150 utilizada na fuga foi apreendida administrativamente e encaminhada ao pátio pela Polícia Civil de Mogi Guaçu.