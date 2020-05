Motociclista de 18 anos morre em grave acidente ocorrido em Artur Nogueira

O jovem Willian Gabriel Araújo da Silva, com apenas 18 anos de idade, morreu após ser vítima de um grave acidente de moto, na tarde deste sábado, dia 16, em Artur Nogueira. A moto que ele pilotava foi atingida por um veículo na Rua Acrísio dos Santos, cruzamento com a Rua Clovis Rossetti, no Parque das Flores.

De acordo com as informações da Polícia Municipal, o acidente aconteceu quando um veículo Volkswagen/Golf, de cor preta, que vinha no sentido centro/bairro colidiu com a motocicleta causando a morte do jovem no local.

Depois de colidir com a motocicleta, o motorista perdeu o controle do veículo e bateu em mais dois carros e outras duas motos. Os motoristas destes veículos atingidos não sofreram ferimentos, apenas o condutor do Golf foi encaminhado ao Hospital Bom Samaritano para atendimento médico.