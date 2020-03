Motorista morre após capotar carro na Rodovia SP -107

O motorista de um carro morreu após capotar o veículo na Rodovia Prefeito Aziz Lian, SP-107, entre Artur Nogueira e Holambra. O acidente ocorreu durante a madrugada deste domingo, dia 08, na rotatória da Vicinal Artur Nogueira/ Cosmópolis.

De acordo com Boletim de Ocorrência (B.O.) registrado na Delegacia de Polícia de Artur Nogueira, o motorista dirigia o carro VW Santana, de cor prata com placas de Amparo/SP, seguindo no sentido Artur Nogueira a Holambra, quando na referida rotatória capotou o veículo. Os motivos do acidente ainda serão apurados.

O motorista foi identificado como Celso da Conceição. Ele chegou a ser socorrido e levado até o Hospital Bom Samaritano, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Este foi o quarto acidente grave ocorrido na SP-107, entre Artur Nogueira e Holambra, em menos de uma semana, sendo que na quinta-feira, dia 05, houve outro acidente com vítima fatal.