Motorista perde o controle do automóvel e bate em outros três carros

Na tarde desta segunda-feira, 21, um acidente ocorrido na Avenida Bandeirantes, chamou atenção pelos estragos causados em cinco veículos. O motorista de um Corsa Hatch alegou sofrer de epilepsia e que sofreu um mal súbito, a ponto de não se recordar de nada o que ocorreu.

O jovem seguia com seu veículo pela Avenida e bateu em dois veículos parados, um Cruze e um HB20, e em seguida, colidiu na traseira de um Celta ocupado por duas mulheres que foi jogado sobre um caminhão. O carro das duas vítimas ficou totalmente destruído.

As mulheres ficaram feridas e precisaram ser socorridas pela equipe de Resgate. A Polícia Militar, que estava nas imediações, foi ao encalço do motorista, que foi parado na rua Manoel Mendes, próximo do local dos acidentes.