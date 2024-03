Movimento Fazenda Cachoeira coleta mais de 3 mil assinaturas por APA em Vinhedo

O Movimento Parque Fazenda Cachoeira, que luta há mais de 10 anos pela criação de um Parque e de uma área de preservação ambiental nesta propriedade centenária, já conseguiu superar a meta de 3.000 assinaturas neste fim de semana.

Em ações nas Represas I e II, Mercado das Artes e diversos bairros da cidade, os voluntários do Movimento coletaram um total de 3.043 assinaturas em pouco mais de um mês, desde 11 de fevereiro deste ano, o que demonstra o apoio crescente à iniciativa.

Grupos de moradores de bairros, condomínios, centros religiosos, movimentos sociais – como Movimento Negro de Vinhedo – grupos da área da Cultura – como Bloquete e Baque Mulher – sindicatos (Químicos) e coletivos ambientalistas (Refloresta Vinhedo), tem divulgado a causa e espalhado abaixo-assinado pela cidade, no contato direto, pessoa a pessoa, com moradores, trabalhadores e visitantes da cidade.

A Fazenda Cachoeira é um bem histórico, de 1,779 milhão de metros quadrados. O Patrimônio Histórico, em 2007, tombou o casarão-sede por seu valor de memória histórica para o Estado de São Paulo.

Situada na área das represas I e II, a Fazenda Cachoeira é vital para o abastecimento de água à população. Estudo do Centro de Apoio à Execução (CAEx), órgão técnico-científico do Ministério Público de São Paulo, constatou a “importância estratégica” dos topos de morro / espigões existentes na propriedade “para a recarga de aquíferos” e, consequentemente “para a segurança hídrica das populações urbanas, das presentes e futuras gerações” de Vinhedo.

Na avaliação do CAEx, “a proposta de ocupação da área em tela, por meio da expansão urbana e do parcelamento do solo, não encontra guarida – sendo considerada também, do ponto de vista técnico-científico, inadequada e imprópria ao desenvolvimento sustentável do município.”

Passados 17 anos da fixação de uma área de proteção ambiental pelo Plano Diretor de Vinhedo (Zona de Conservação Ambiental, área Leste), 13 anos da instauração da Ação Civil Pública por danos ao Patrimônio Histórico aos proprietários da Fazenda (n.º 0006840-09.2011.8.26.0659), 9 anos da instauração do Inquérito Civil referente a ocorrência de degradação ambiental na área da Fazenda Cachoeira (IC 379/15, constante no Parecer Técnico do CAEx, MPSP), a sociedade de Vinhedo aguarda que as promessas feitas há uma década, de transformação da área em um Parque público, com as funções de proteção ambiental, se cumpram.

O Movimento Parque Fazenda Cachoeira, formado por cidadãos que lutam pela preservação da memória, do patrimônio hídrico, ambiental e histórico contido no território da Fazenda, segue lutando pelo sonho de que, um dia, as porteiras da Fazenda Cachoeira sejam abertas a toda população.

HISTÓRIA

A Fazenda Cachoeira pertenceu à família Monteiro de Barros até 2005, quando a última herdeira, Leontina, faleceu, aos 103 anos.

Legada a uma prima distante, da. Celina Coimbra da Cunha Bueno, foi comprada pela incorporadora Gálatas S/A Empreendimentos e Participações, em 2007, por R$ 1.226,00 milhão – o valor venal da propriedade em 2006/07, sendo que no formal de partilha do inventário de da. Leontina, datado de 2006, a extensa área foi avaliada em R$ 3.676,00 milhões.

O projeto original da Gálatas era construir um condomínio de alto luxo “de no mínimo 800 lotes de 600m², mais áreas para localização de comércio e serviços”, conforme consta de Ata da Assembleia Geral Extraordinária da companhia, datada de 4 de agosto de 2008.

Na mesma ocasião, a AGE “ratificou a contratação da empresa ENGHOLM CONSULTORIA IMOBILIÁRIA S/S para atuar, ad exito, junto à Administração Municipal e demais órgãos vinculados ao processo de revisão do Plano Diretor da Cidade de Vinhedo”, visando “a elaboração de projeto de lei de alteração do Plano Diretor, contemplando o aproveitamento econômico e urbanístico da Fazenda Cachoeira, a fim de que ela se tome aproveitável para loteamento residencial/comercial de vulto”.

Mais informações sobre locais para assinatura na página do Movimento no Instagram: https://www.instagram.com/fazendacachoeiravinhedo/?hl=pt