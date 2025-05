“Mudar a saúde todos os dias”: palestra na ACE dia 15

Aberta a todos os associados e seus funcionários, a próxima palestra na Associação Comercial e Empresarial de Holambra, pretende orientar sobre novos hábitos de saúde que alteram o dia a dia. A atividade será em 15 de maio, às 9 horas, no auditório da ACE (à Avenida das Tulipas, 103, Centro).

“Você tem o poder de mudar sua saúde todos os dias”, diz a médica Mara Pimentel Moreira, da Clínica Maraton Holambra. Ela será a especialista a apresentar o tema Medicina do Estilo de Vida: transformando hábitos; promovendo saúde. “Uma jornada na Medicina do Estilo de Vida mostra que pequenos hábitos geram grandes transformações”, garante a doutora.

Para participar, os interessados (associados, seus familiares ou seus funcionários) podem reservar vaga na Associação Comercial, pelo WhatsApp (11) 9 8873-5259, com Tânia Santana, do setor comercial. As inscrições vão até 13 de maio.

Gratuita. Público: associados e seus funcionários