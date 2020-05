Mulher de 37 anos recebe alta após 13 dias internada no Hospital São Francisco de Mogi Guaçu

Ela deixou a unidade sob aplausos e homenagens da equipe médica

Uma mulher de 37 anos, diagnosticada com o novo coronavírus e internada há 13 dias no Hospital São Francisco de Mogi Guaçu, recebeu alta nesta segunda-feira, 18, de maio. A paciente foi admitida com um quadro de tosse, febre e mal-estar. A mulher não possui comorbidades e, apesar de ter precisado de oxigênio durante a internação, não chegou a ser entubada.