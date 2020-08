Mulher de 60 anos também comemora recuperação do coronavírus

Maria Inês Valentin, 60 anos, comemorou a sua vitória na guerra contra o coronavírus (Covid-19). Ela estava internada no Hospital Municipal desde o dia 19 de julho e ficou 20 dias na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), onde precisou ser entubada.

Após melhora no quadro clínico, voltou para a enfermaria e depois de três dias recebeu alta para voltar para casa. Na saída do Hospital, Maria Inês foi muito aplaudida pela equipe técnica do Setor Covid e do Setor Administrativo do Hospital foi recepcionada com muita emoção por familiares que a aguardavam na recepção. “Só tenho a agradecer a Deus e a todos vocês”, disse a paciente.

Dayana Borges, nora da paciente, também reservou espaço na recepção calorosa para homenagear toda a equipe médica, de enfermagem, técnicos e do setor de limpeza, hotelaria e nutrição que atuam no Setor Covid. “A todos vocês nossos mais sinceros agradecimentos. Obrigada pelo trabalho, pelo carinho e dedicação. Que Deus os abençoe”, agradeceu.

O Setor Covid do Hospital Municipal fica no segundo andar e é formado por uma ampla equipe que conta com o Diretor Administrativo Gildo Martinho de Araújo, a Coordenadora de Enfermagem Mônica Eliane Cobra, a Chefe Geral da UTI Simone Banks Esteves, as enfermeiras Mariane, Nilcélia, Paulo e Tiago, os fisioterapeutas Paulo Rogério, Mônica, Natasha, Suenimeire e Rosana, dezenas de técnicos de enfermagem e o médico infectologista Dr. Abrahão Bueno Garcia, além do médico Dr. Sidney Batista Araújo, que atua no Pronto Socorro de Síndromes Respiratórias.