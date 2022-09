Mulher é encontrada morta em Mogi Guaçu

Um crime violento chocou Mogi Guaçu na manhã desta quarta-feira (21). O corpo de uma mulher, identificada posteriormente como sendo Ohana Karen da Silva Santos, 35, foi encontrado estripado, em uma área do Jardim Canaã, com cortes profundos pelo corpo.

Alguns órgãos foram retirados da cavidade abdominal, além dos seios e das genitálias da mulher. Segundo testemunhas disseram à Polícia que Ohara era usuária de droga, perambulava pelas ruas da Zona Leste, mas tinha como endereço uma residência no Jardim Pantanal.

Foram moradores do Canaã que encontraram o corpo dela, por volta das 8h00, jogado no local e acionaram a GCM (Guarda Civil Municipal). Estes, por sua vez, avisaram os policiais da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) e peritos do IC (Instituto de Criminalística) da Polícia Científica), que também foram até o local.

O IC já recolheu amostras, tirou fotos e providenciou a remoção do corpo para o IML (Instituto Médico Legal) onde será submetido a uma necropsia para determinar a causa da morte. Já os investigadores da DIG começaram a ouvir testemunhas para tentar elucidar esse crime.

Ohara, além de ferimentos por todo o corpo, também apresentava marcas de estrangulamento no pescoço. Há uma suspeita, não confirmada pelos policiais, de que a mulher tenha sido morta em outro local e apenas “desovada” no Canaã. Ela teria sido assassinada por volta das 21h00 de terça-feira (20). Até o momento, nenhum parente da mulher compareceu ao IML para reclamar o corpo