Mulher é Presa pela PM por Aplicar Golpe com Moeda Falsa em Jaguariúna, com seu Filho de 13 Anos

Reportagem: Susi Baião

Uma mulher de 41 anos, foi presa pela Polícia Militar de Jaguariúna, na tarde desse sábado (14), após aplicar um golpe com moeda falsa em diversos estabelecimentos comerciais na cidade. Ela, estava acompanhada de seu filho de apenas 13 anos. A ação da polícia se deu após denúncias de comerciantes locais, que notaram uma senhora e um adolescente tentando ludibriar o comércio com notas falsas.

Os policiais envolvidos na operação, Cabo Elieperson e Soldado Alessandra, com o apoio dos Soldados Magalhães e Viana, conduziram uma busca pela cidade até localizarem a dupla quando tentavam realizar mais uma transação suspeita em uma loja na Rua Jose Alves Guedes. Durante a abordagem à mulher, foram encontrados em uma mochila R$330 em notas verdadeiras e R$600 em notas falsas. Já com o adolescente em outra mochila havia R$734.75 em notas falsas.

Questionada sobre a origem das notas falsas, a mulher alegou que as comprou na internet e as recebeu no terminal rodoviário de Campinas, cidade onde reside. Sua intenção era utilizar o dinheiro falsificado no comércio local de Jaguariúna.

Consequentemente, a mulher foi detida em flagrante, conforme estabelece o artigo 289 do Código Penal, e informada de seus direitos constitucionais.

A Polícia Militar também realizou diligências nas lojas afetadas para identificar as vítimas. Elas foram conduzidas ao Distrito Policial para prestar depoimento.

As partes envolvidas na ocorrência foram conduzidas até a sede da Polícia Federal na cidade de Campinas, onde foi lavrado o Boletim de Ocorrência. A acusada permanece à disposição da justiça para as devidas investigações.

O adolescente infrator foi levado ao Distrito Policial de Jaguariúna, conforme determinação da Polícia Federal, e após prestar depoimento, foi liberado sob a responsabilidade de sua irmã.

Conforme a Polícia Militar, pelo menos quatro estabelecimentos comerciais, incluindo loja, bar, restaurante e farmácia, foram vítimas da dupla.

A operação contou com a participação do 3º Sargento Ambrósio e do Soldado Marchi.