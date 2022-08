Mulher é vítima de tentativa de feminicidio em Santo Antônio de Posse

Uma mulher foi vítima de tentativa de feminicidio no início da noite deste domingo, dia 28 de agosto, em Santo Antônio de Posse. O suspeito do crime é o marido da vítima que foi preso em flagrante no centro da cidade.

De acordo com informações da Guarda Civil Municipal, uma equipe foi acionada para comparecer no Pronto socorro ( PS) local, onde foi atendida uma mulher que foi espancada pelo seu marido e a vítima estava com suspeita de traumatismo na região da cabeça e seria transferida para o hospital da Unicamp.

Diante dos fatos narrados pelos familiares da vítima e pela Polícia Militar, a equipe fez diligências pela área central da cidade onde se deparou com o indivíduo já conhecido da equipe que fez a abordagem e após revista pessoal nada de ilícito foi encontrado com o mesmo. Em seguida o indivíduo foi conduzido ao PS local para os exames de praxe e posteriormente foi levado até o plantão policial de Jaguariúna onde o delegado Dr. Rubens de Melo após tomar ciência do fato lavrou o flagrante de tentativa de feminicidio.

O agressor ficou a disposição da justiça aguardando audiência de custódia.