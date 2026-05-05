Mulher morre após atropelamento em Cosmópolis e caso gera comoção

Vítima foi atingida por motocicleta no domingo, chegou a ser transferida para hospital em Campinas, mas não resistiu aos ferimentos

Uma mulher de 36 anos morreu na tarde de segunda-feira, dia 4, após não resistir aos ferimentos causados por um atropelamento ocorrido na noite anterior, no bairro Cidade Alta, em Cosmópolis.

A vítima, identificada como Camila do Carmo Nunes, foi socorrida inicialmente à Santa Casa do município e, devido à gravidade do quadro, transferida para um hospital em Campinas, onde veio a óbito.

O acidente aconteceu no cruzamento de vias da região, quando duas mulheres atravessavam a rua e uma motocicleta se aproximou em alta velocidade. Segundo informações, Camila teria empurrado a acompanhante para evitar que ela fosse atingida, mas acabou sendo alcançada pelo veículo.

O condutor da motocicleta também ficou ferido e relatou ter sido agredido após o impacto. As circunstâncias do caso serão apuradas pelas autoridades competentes.

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