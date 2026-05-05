Feira de Acessibilidade Cultural será realizada em maio em Campinas

Evento gratuito reúne artistas com deficiência em programação híbrida com dança, música, literatura e exposições

A 3ª edição da Feira de Acessibilidade Cultural (FAC) será realizada nos dias 30 e 31 de maio, em Campinas, com atividades presenciais na Sala dos Toninhos e na Casa do Hip Hop, além de programação online por plataformas de videoconferência. O evento é gratuito e tem classificação livre.

A Feira de Acessibilidade Cultural tem como objetivo ampliar a visibilidade e a circulação da produção artística de pessoas com deficiência, promovendo a chamada Cultura DEF. A programação reúne espetáculos de dança, artes da cena, música, literatura, workshops e exposições, destacando o trabalho de artistas que muitas vezes encontram barreiras de acesso nos espaços culturais tradicionais.

As atividades presenciais ocorrerão em locais com estrutura acessível, incluindo banheiros adaptados, reforçando o compromisso com a inclusão. Já as ações online ampliam o alcance do projeto, permitindo a participação de públicos diversos.

A iniciativa também é um desdobramento do trabalho da Câmara Temática Inclusão na Diversidade, coletivo de Cultura DEF de Campinas que atua para conectar pessoas com deficiência ao universo cultural e fortalecer a democratização do acesso à cultura.

A equipe de produção conta com profissionais com deficiência, colocando em prática o lema da acessibilidade universal: “Nada sobre nós, sem nós”.

O projeto foi contemplado na Chamada Pública nº 010/2024 – Edital de Seleção para Financiamento de Projetos Culturais do FICC – Fundo de Investimentos Culturais de Campinas da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Serviço

3ª FAC – Feira de Acessibilidade Cultural

Datas: 30 e 31 de maio

Formato: Híbrido (presencial e online)

Local presencial: Sala dos Toninhos e Casa do Hip Hop

Atividades online: plataformas de videoconferência

Programação: espetáculos de dança, artes da cena, música, literatura, workshops e exposições de obras de artistas com deficiência

Valor: gratuito

Classificação: livre

Informações: inclusaonadiversidade.com.br/3ª-fac