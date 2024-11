Mulher morre em colisão entre moto e carro na SP-107, em Holambra

Na manhã de hoje, 6 de novembro, um grave acidente ocorreu na Rodovia Prefeito Aziz Lian (SP-107), no município de Holambra. Uma motocicleta, conduzida por uma mulher que não teve sua identidade revelada, colidiu com um carro, resultando no óbito da motociclista no local. Equipes de resgate foram acionadas imediatamente, mas, infelizmente, a vítima não resistiu aos ferimentos.

As causas do acidente ainda não foram divulgadas.