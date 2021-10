Mulher vai presa por esfaquear homem em Pedreira

No local a vitima A.L.S., já estava sendo socorrida por uma equipe da Central de Ambulância local. Ainda consciente a vítima conseguiu informar aos policiais que havia sido esfaqueado pela sua amasia M.D.D.G, e ela estaria na residência da rua João Falanga, no Bairro Marajoara.

De imediato a equipe da PM composta pelos policiais militares Cb PM Éder Sd PM Multini com apoio do Comando de Grupo Patrulha (CGP), se deslocaram até a residência onde visualizaram a casa aberta, com marcas de sangue no chão, e a autoura do esfaqueamento deitada em uma cama de casal dormindo, com sinais de embriaguez. Ela foi indagada e confessou ter esfaqueado seu marido por ciúmes.