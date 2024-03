MULHERES DO AGRO: Competência e determinação guiam mulheres da Auster que fortalecem a companhia no mercado de nutrição animal

auster lais meirelles

Competência e determinação guiam mulheres da Auster que fortalecem a

companhia no mercado de nutrição animal

.50% do quadro diretivo é composto por mulheres

.Auster tem como guia a contratação de profissionais por capacidade,

sem discriminação

.Companhia 100% brasileira é uma das principais do setor de nutrição

animal

A Auster Nutrição Animal – empresa 100% brasileira e especializada

no desenvolvimento de soluções nutricionais que visam o aumento da

produtividade de bovinos leiteiros, aves de corte e aves de postura –

conta com um quadro diretivo composto em metade por mulheres. “É isso

que têm nos permitido ser uma empresa que ganha cada vez mais

relevância por meio do fornecimento de insumos alimentares que

efetivamente colaboram com o retorno econômico na produção de

proteína animal”, destaca Renata Martim, diretora da Auster.

¹Dados apontam que o agronegócio brasileiro conta com cerca de 10

milhões de mulheres, que representam um percentual de 38,07% da

população agro ocupada, com os homens sendo maioria, já que

representam 61,93% ou pouco mais de 17 milhões de profissionais.

Entretanto, o número de mulheres que entram para trabalhar no setor

cresce mais a cada período. No primeiro tri de 2023, enquanto cerca de

1,3% de novas profissionais foram contratadas, o efetivo masculino

variou em pouco mais de 0,6%.

Lais Meirelles, diretora administrativa da Auster, diz que a empresa

acompanha essa tendência. “Além de termos um bom cenário no

principal escalão da empresa, o panorama no escritório administrativo

é ainda mais animador, já que contamos com 63% do quadro com

profissionais femininas. Não há mais espaço para discriminação na

sociedade e nas linhas sucessórias das empresas que primem pela

experiência, competência e resultados práticos. As mulheres vêm

conquistando seu espaço por meio de muita competência e

determinação”, explica.

Renata entende que para continuar evoluindo é importante contar com

profissionais de mente aberta, que deem oportunidades. “Foi assim que

eu iniciei. Aprendi muito com os meus primeiros gestores e, assim que me

posicionei na Auster, primeiro como gerente e depois diretora, só

precisava implementar o que era mais racional: contratar pessoas pelo

que elas possuem em seu coração, selecionando por ambições e

valores”.

É assim que a Auster se fortalece a cada ano, contando com

profissionais que carregam consigo características femininas

importantes para seguir evoluindo como companhia, com cuidado,

generosidade e acolhimento. “A agenda ESG – do inglês

enviromental, social and governance – que consiste em práticas de

responsabilidade ambiental, social e de governança, colabora

enormemente para posicionar as mulheres no mercado”, finaliza Lais.

Dados do Boletim do Mercado de Trabalho do Agronegócio Brasileiro do

1º Trimestre de 2023, realizado pelo Centro de Estudos em Economia

Aplicada (Cepea) com a Confederação da Agricultura e Pecuária do

Brasil (CNA).

Irvin Dias

Texto Comunicação Corporativa

auster renata martim