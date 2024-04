Torre do Castelo vai ficar iluminada de verde durante o mês de abril

Crédito: Toninho Oliveira

Monumento simbolizará a promoção do bem-estar no ambiente de trabalho

A Sanasa vai iluminar de verde a Torre do Castelo, famoso ponto de visitação da cidade de Campinas, em adesão à campanha Abril Verde. O objetivo é conscientizar a população sobre a importância de se promover um ambiente de trabalho seguro e saudável.

A companhia atende a uma solicitação do Tribunal Superior do Trabalho à Prefeitura Municipal de Campinas, por meio do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª região.

A torre ficará iluminada na cor verde de 15 a 30 de abril.