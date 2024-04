Prefeito reinaugura hemodiálise e promete mais UTIs e 2 salas para o centro cirúrgico

Cerimônia ocorreu na noite de domingo (14) com a presença de secretários, vereadores e funcionários do hospital

Em uma cerimônia marcada pela emoção, foi reinaugurada na noite de domingo (14), o setor de hemodiálise da Santa Casa, que se encontrava em obras desde outubro do ano passado. O evento contou com a presença do prefeito Paulo Silva, da secretária municipal de Saúde, Clara Carvalho, do provedor da Santa Casa, Mílton Bonatti, do administrador do hospital, Daniel de Carvalho Frugoli, além de secretários de governo e vereadores.

A Prefeitura investiu cerca de R$ 1,7 milhão na obra, com mais de 700 m², que, por enquanto, terá capacidade de atender 33 pacientes por sessão, mas já há planos de ampliar a oferta de máquinas para 50, de acordo com o médico nefrologista Fernando Vieira Prado, chefe do setor. Nos discursos de inauguração, Mílton Bonatti lembrou a luta do hospital para se reerguer e agradeceu o empenho da atual administração nesse sentido.

“A Santa Casa tem que se perpetuar em Mogi Mirim e, graças a Deus e a essa parceria com a Prefeitura, estamos vencendo os desafios”, disse. Já o médico Fernando Prado elogiou o novo espaço, ressaltando que ele oferecerá mais conforto e dignidade aos pacientes da hemodiálise. A secretária da Saúde, bastante emocionada, agradeceu o emprenho do atual prefeito em obter os recursos necessários para a reforma.

MAIS INVESTIMENTOS

Ela ainda parabenizou os esforços dos demais secretários municipais envolvidos nesse projeto, à Câmara Municipal e ao deputado estadual Barros Munhoz que, segundo ela, não mediram esforços para viabilizar essa obra. Último a falar, Paulo Silva fez questão de chamar Clara Carvalho e Mílton Bonatti para ficarem ao seu lado. O prefeito lembrou a época do fechamento do PSC (Pronto Socorro Central), quando o prefeito da época previa que a Santa Casa também fecharia as portas em questão de poucos anos.

“Com muita determinação e parcerias importantes, provamos que estavam errados”, comentou. “Hoje temos uma Santa Casa renovada, com um PSC funcionando muito bem, novas UTIs adulta e neonata e, agora com essa bela obra que acaba de ser entregue à população”, comemorou.

Paulo terminou o discurso agradecendo a todos e desejando que, num futuro próximo, a irmandade reassuma a Santa Casa. Ele também anunciou duas novas salas cirúrgicas, mais leitos comuns e de UTI. “A Santa Casa voltou para o povo de Mogi Mirim”. Também estiveram presentes à cerimônia, Janaína André Camilo, coordenadora da hemodiálise e Vladen Vieira, secretário de Saúde de Itapira.