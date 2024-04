Investigação em curso após segunda morte de trabalhador na desmontagem de estrutura de festa do peão em Paulínia

A Prefeitura de Paulínia confirmou nesta quinta-feira, dia 4 de abril, a segunda morte de um trabalhador envolvido na desmontagem da estrutura da festa do peão. O acidente ocorreu na quarta-feira, dia 3 de abril, no Parque Brasil 500, local onde o evento foi sediado. Um homem de 39 anos, que estava internado em estado grave no Hospital Municipal de Paulínia, não resistiu aos ferimentos. Anteriormente, um outro trabalhador de 26 anos também faleceu logo após a queda.

De acordo com o boletim de ocorrência, as vítimas estavam realizando a retirada da estrutura do rodeio quando uma das hastes do guindaste que retirava algumas partes da estrutura se rompeu, resultando na queda. A Polícia Civil instalou um inquérito para apurar a conduta de ambas as partes envolvidas.

A FPP Produções Artísticas, responsável pela produção do evento, lamentou a fatalidade em nota oficial e destacou que a equipe de desmontagem do evento é terceirizada e estava devidamente equipada com os equipamentos de proteção individual (EPI) necessários, conforme as normas de segurança vigentes.

“Nossa equipe segue completamente comprometida em cooperar plenamente com as autoridades competentes. Agradecemos a imprensa e ao público em geral pela compreensão e respeito aos familiares de ambos os óbitos neste momento”, finalizou. … –

A Prefeitura de Paulínia esclareceu que apenas autorizou o uso do espaço para o evento, mas a responsabilidade pela realização, incluindo a montagem e desmontagem das estruturas, é da empresa contratada. A administração municipal afirmou ter prestado todo atendimento médico necessário aos trabalhadores, desde o resgate no local até os procedimentos no Hospital Municipal, e manifestou solidariedade aos familiares das vítimas.

Fonte: Jornal Todo Dia

Foto: Divulgação Festa Peão