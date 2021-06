MULTAS DE TRÂNSITO AGORA PODEM SER PAGAS COM PIX EM JAGUARIÚNA

Os motoristas agora contam com mais uma opção de pagamento de multas de infrações de trânsito em Jaguariúna. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana oferece, a partir deste mês de junho, a possibilidade de quitação dos boletos de infrações por meio do sistema PIX de pagamentos.

Segundo a secretaria, a nova opção de pagamento, porém, só poderá ser utilizada até a data de vencimento do boleto. A quitação deve ser feita utilizando o QR Code impresso nos boletos para a leitura do PIX. Após o vencimento, o usuário deverá utilizar o código de barras com pagamento no Banco do Brasil.

“Essa medida visa facilitar o pagamento pelas pessoas que encontravam dificuldades em pagar os boletos com o código de barras no Banco do Brasil e agora, com o PIX, poderão ser pagos em qualquer banco”, explicou o secretário de Mobilidade Urbana, Josino José da Silva.