Mumuzinho lança EP com a inédita “Em Qualquer Cama”, parceria com Péricles

Novo projeto chega às plataformas no dia 20 de março com três faixas inéditas

Mumuzinho segue embalado pelo sucesso do álbum Conectado e prepara mais uma novidade especial. No dia 20 de março, o cantor lança um novo EP com três músicas inéditas, incluindo a aguardada parceria com Péricles na faixa “Em Qualquer Cama”, além das músicas “Barulhos das Rodinhas” e “Luz na Escuridão”.

O EP dá sequência ao projeto que já soma mais de 12 milhões de streams e traz colaborações de Thiaguinho, Belo, Rodriguinho, Michele Andrade e Milthinho. A primeira parte do álbum, lançada recentemente, conquistou o público com o hit “Sou Céu ou Chão”, líder nas rádios de samba/pagode em todo o Brasil.

Gravado em São Paulo, o DVD Conectado impressiona pela qualidade de produção, tecnologia de ponta e participações especiais, reforçando a versatilidade de Mumuzinho e sua conexão com grandes nomes do gênero.

O lançamento do novo EP acontece no dia 20 de março em todas as plataformas.