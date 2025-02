Municipal de Futsal tem equipes classificadas para a próxima fase

O Campeonato Municipal de Futsal da Prefeitura de Amparo tem rodada para a sexta-feira, 28. Os jogos acontecem no Centro Esportivo Jonas Silveira da Cunha, no Jardim Figueira.

As partidas definirão os classificados para a próxima fase do Grupo C. Às 19h45, tem Alpha 3P e Real Madruga. Às 20h30, tem Bargunça e Turma da Bola.

Na última sexta-feira, 21, cinco jogos aconteceram. Os grupos B e D, conheceram os classificados.

Pelo B, no Jardim Figueira, o Ousadia bateu o Tubarões por 5 a 2. Já o Maiorais, levou a melhor por 3 a 0, sobre o Resenha. Com os resultados, o Maiorais jogará a Série Ouro, o Ousadia, a Prata e o Tubarões, a Bronze.

Pelo D, o Celtic aplicou 12 a 2, no Atlanta. Já o Emperial, goleou por 7 a 1, contra o Amigos do Fufsal.

No B, o Celtic vai para a Série Ouro, o Emperial, na Prata e o Amigos do Futsal, na Bronze.

Pelo feminino, a única partida foi a vitória por 1 a 0, da União Serrana, sobre o Atlanta.