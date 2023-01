Municipal de Futsal tem jogos na noite de hoje

O Campeonato Municipal de Futsal da Prefeitura de Amparo tem jogos na

noite de hoje, 11, no Centro Esportivo do Trabalhador João Baptista de

Campos Cintra, no Jardim Camandocaia.

Às 19h15, pelo grupo B, tem Aliados e Popular/AAJC. A noite também é

de jogos pelo grupo C, com Matador e Galera da Breja, às 20 horas e

Maiorais e Penharol, às 20h45.

A competição teve início na segunda-feira, 9, com os jogos do

feminino. A SMEJ Amparo goleou por 9 a 1, o #SQN FC; o Planet Futsal

venceu por 5 a 1, o Vingadoras e o Poderosas venceu por 2 a 1, o Real

Atlético.

Ontem, na estreia dos jogos masculinos, o Rejeitados aplicou 5 a 1 no

Milan. Já o Manchester venceu por 6 a 0, o Palhares. Ambos os jogos

foram pelo grupo A. Fechando a rodada, pelo grupo B , o

Racing 3P bateu o Esquadrilha por 3 a 2.

A semana ainda conta com jogos na quinta-feira, 12, com Bull Dogs e

Paraty, às 19h15; Celtic e França, às 20 horas e AAJC e Jardim

Figueira, às 20h45.

Na sexta-feira, 13, a semana é encerrada com Castelo e Camanducaia, às

19h15; Bargunça e Sport FC, às 20 horas e Pumas e Revelação, às

20h45.