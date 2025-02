Municipal de Futsal tem rodada de cinco jogos na sexta-feira

A segunda e terça-feira, 17 e 18, do Municipal de Futsal da Prefeitura de Amparo contou com cinco partidas.

Na segunda-feira, 17, pelo grupo H, muitos gols marcaram os confrontos. O Jardim Brasil venceu por 7 a 3, o Alados e o Dynamo bateu o Lotus por 8 a 5.

No feminino, o Coringão goleou por 5 a 1, o Sport Feras.

Ontem, 18, foi de jogos pelo grupo A. O Rejeitados venceu por 2 a 1, o Revoada. Já o EC Pumas, goleou o Leões da Quadra, por 7 a 2.

A chave já tem os definidos para a próxima fase. O EC Pumas garantiu a vaga para a Série Ouro. O Rejeitados disputará a Série Prata e o Revoada, a Bronze.

Na sexta-feira, 21, tem a definição dos grupos D e B. O Emperial pega o Amigos do Futsal, em jogo no Bolão, às 19h15. Pela chave D, Celtic e Atlanta medem forças, a partir das 20h45. Pelo feminino, também tem União Serrana e Atlanta, às 20 horas.

As partidas pelo grupo B, acontecem no Centro Esportivo do Jardim Figueira. Às 19h45 horas, tem Ousadia e Tubarões e em seguida, Maiorais e Resenha.

Foto @desouzafotografias